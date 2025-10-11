'Shutdown'. Trump ordena que "todos os fundos disponíveis" sejam usados para que os militares recebam salário

O presidente norte-americano Donald Trump disse este sábado, 11 de outubro, ter ordenado ao Departamento de Defesa para que "use todos os fundos disponíveis" para garantir que os militares dos Estados Unidos recebam os seus salários na próxima quarta-feira. Esta ordem foi dada para fazer face ao 'Shutdown' em curso no país, que tem a ver com a paralisação do governo federal que dura há onze dias e já causou os primeiros despedimentos de funcionários federais ordenados pela Casa Branca.Numa publicação nas redes sociais, Trump garantiu estar a agir em relação a esta matéria porque, pela primeira vez na história os militares "corajosos" estaria em risco de "perder os salários que lhes são devidos no dia 15 de outubro".Nesse sentido, acrescentou que estava a usar a sua autoridade como comandante em chefe para instruir o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a "usar todos os fundos disponíveis para que sejam pagas" as tropas americanas. "Identificamos os fundos para fazer isso, e o secretário Hegseth irá usa-los para pagar a todas as nossas tropas", sublinhou..'Shutdown'. Militares dos EUA poderão não receber o seu salário pela primeira vez na história.Trump culpa democratas por despedimentos em massa devido ao 'shutdown' do Governo federal