Santiago Gerchunoff “A direita tem hoje o que a esquerda tinha no século XIX, um diagnóstico e um projeto de futuro”

Porquê?

Porque o poema descreve uma espécie de indiferença que gera claramente em nós antipatia. No início, vieram atrás dos judeus, mas como eu não era um, não me importei. Assim, naquele momento, não gostamos da pessoa que recita o poema, mas no final, passamos a gostar dela ou a perdoá-la porque confessa algo muito relevante no último verso: que também é uma vítima. Ela diz: “Agora vêm atrás de mim, já não posso fazer nada”, e é isso que nos comove. Mas há algo de muito complexo e intrincado nisto: uma vítima, alguém que foi, nesse sentido, legitimado, e isso comove-nos porque foi morta, mas no início do processo, não gostávamos dela. Mas não só, o poema quer convencer-nos — e isto tem a ver com o egoísmo — de que a razão fundamental para fazer algo não é porque é errado ser indiferente à injustiça, mas porque, no final, a merda também o vai atingir. Por outras palavras, o poema apresenta um argumento muito egoísta e individualista. Também acontece que o poema não é, como há muito acreditávamos, de Bertolt Brecht, um paradigma da resistência antinazi, mas antes de Martin Niemöller, que não era uma pessoa má; era um pastor protestante, mas, basicamente, um nazi arrependido. Na verdade, não foi exterminado, mas sim preso e depois libertado. Portanto, o que o poema narra é verdade; no fim, vieram buscá-lo. Mas, como a autoria foi confundida com a de Brecht, o efeito distorcido na nossa memória coletiva é enorme, porque acreditamos que as próprias vítimas estão a reconhecer que poderiam ter feito alguma coisa. E um último ponto sobre isto é que a ideia de culpa coletiva, a ideia de que todos eram responsáveis, como diz a filósofa judaico-alemã Hannah Arendt, foi promovida principalmente na Alemanha do pós-guerra pelos próprios nazis. Os próprios nazis insistiam em afirmar que a culpa recaía sobre todo o povo alemão, mas a realidade, como diz Arendt, é que a culpa nunca é coletiva. Uns colaboraram, outros não, e para aqueles que não colaboraram, sentir-se culpado é terrível; é a própria essência da confusão moral. Mas o que faço ao analisar o poema vai um passo mais além, em termos de sinistro, do que aquilo que os nazis fizeram ao expandir a ideia de culpa coletiva. Porque não se trata de uma culpa coletiva atribuída ao indiferente povo alemão; o que o poema faz é estender ainda mais a culpa às próprias vítimas. Ou seja, a culpa não recai tanto sobre os executores, os nazis que eram os culpados, mas sobre todo o povo alemão, ou mesmo sobre as próprias vítimas, que poderiam ter impedido o que não impediram. E nós, ao utilizarmos a palavra fascismo, acreditamos estar a corrigir o mal feito a estas vítimas; temos, portanto, uma relação sinistra com a memória das vítimas.

Qual a finalidade desta sua reflexão? É para quem chama de fascista a Trump ou ao partido alemão AfD desça do pedestal da superioridade moral? Que mude de discurso e de propostas?

Como já referi, não tenho intenções prescritivas quanto ao uso das palavras, nem uma agenda política. Agora, também estou a escrever um livro, participo em debates públicos, por isso é óbvio que tenho uma intenção. Não sei o que fazer em relação a Trump e à extrema-direita. O que penso é que esta estagnação, a esquerda presa nesta espécie de denúncia defensiva do quão maus os outros são, e usando constantemente a memória do século XX para este fim, penso que é um sintoma de uma grande paralisia e impotência política na esquerda. Sim, claro, o livro tem uma intenção, que é a de nos libertarmos dessa hipnose com o passado e, sobretudo, de uma postura defensiva e partidária. Acho que estamos a cometer um grande erro em que estamos atolados, porque sou de esquerda, falo para os meus. E o erro é procurar a nossa tradição no século XX e provavelmente não no século XIX. No século XIX, a esquerda, ou o próprio marxismo, mas também aquilo que o marxismo desprezava como socialismo utópico, todos os movimentos que emergiram do socialismo no século XX, tinha um diagnóstico muito importante do presente em que viviam: a disrupção tecnológica que estava a acontecer na época, que estava a produzir grandes desigualdades. Mas queriam ter um diagnóstico para poderem usá-lo a seu favor na construção do seu projeto futuro. E tiveram também a coragem de utilizar aquela que era supostamente a fonte do mal — isto é, os avanços tecnológicos da época que beneficiavam a exploração capitalista — precisamente para construir um futuro melhor. Em contraste, a esquerda do século XX, que é a que reivindica esta memória antifascista, não tem um projeto propriamente dito. Está em posição defensiva; houve duas guerras mundiais e, na verdade, a sua posição não se baseia na ideologia, mas sim numa postura partidária e belicosa. Ela enfrentou um inimigo e, algo que raramente é mencionado, venceu. Mas venceu em aliança com o liberalismo capitalista; uma grande coligação, os Aliados. Foi uma grande coligação que derrotou o fascismo, mas não o derrotou através de um projeto socialista ou emancipador. Foram os Aliados — os Estados Unidos, a União Soviética, a França, e assim por diante. Não teve nada a ver com a ideologia de esquerda de cada um; derrotaram-no, e derrotaram-no de uma forma bastante brutal e sangrenta, o que é outro aspecto que não é discutido. Por outras palavras, o fim de todo este processo é nada mais nada menos do que Hiroxima e Nagasáqui. Ou seja, o fim deste processo que tanto admiramos de antifascismo e resistência, é a barbárie mais absoluta que a humanidade já alcançou, talvez até mais do que a própria barbárie fascista. Então, qual é a minha proposta? Não se refugiar, nem se inspirar, na postura belicosa, partidária, defensiva e conservadora que a esquerda adotou no século XX, mas sim recordar o impulso de perspetivar um futuro, de diagnosticar a disrupção tecnológica que estamos a viver atualmente, porque é isso mesmo que a direita está a fazer agora. Por isso é que se deve perguntar por que razão está a ter sucesso. Talvez não seja por causa do fascismo e tudo mais, mas porque a direita hoje, por mais que não gostemos, com a sua terrível crueldade, tem algo de muito semelhante ao que a esquerda tinha no século XIX: tem um diagnóstico da atual disrupção tecnológica — digital, inteligência artificial e por aí fora — e projeta um futuro, uma forma de mudar o mundo com base nessa disrupção. Que este projeto de futuro seja horrível, distópico, que não gostemos dele, é óbvio, mas não devemos confrontá-lo com uma atitude puramente defensiva. Devemos concentrar-nos em projetar um outro futuro. É nisso em que acredito.

Essa atitude defensiva não é também um insulto para os eleitores de direita?

Além disso, claro. É outro ponto que o livro aborda, que é a moralização de todas as discussões políticas. Por outras palavras, se a outra pessoa for fascista, uma pessoa má, e tudo o que eu fizer for defender-me dela, então nunca a convencerei a aderir ao que estou a propor. Isto porque não estou a propor nada; estou apenas a propor defender-me dela. É uma situação muito inflexível e paralisante, e acho que transmite muita impotência, que é o que as pessoas de esquerda sentem hoje em dia. Focar-se em apontar quem é fascista, quem é mau e por aí fora, é como alguém que está num pântano e, em vez de tentar sair, quer ficar lá. É essa a minha intenção com o livro: sair deste pântano.