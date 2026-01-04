Sabotagem à rede elétrica deixa dezenas de milhares sem luz em Berlim entre temperaturas negativas

Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade no sudoeste de Berlim depois de um incêndio ter atingido infraestruturas da rede elétrica da capital alemã, numa altura marcada por temperaturas negativas e queda de neve. As autoridades acreditam que se trata de um ataque levado a cabo por extremistas de esquerda.Segundo a empresa operadora da rede, a Stromnetz Berlin, o fogo deflagrou na madrugada de sábado numa passagem de cabos nas imediações da central de eletricidade e aquecimento de Lichterfelde. O incidente provocou danos graves em vários cabos de alta tensão e deixou entre 45 mil e 50 mil habitações sem fornecimento de energia.Ao final da manhã deste domingo, cerca de 35 mil casas e perto de 1.900 empresas continuavam afetadas, segundo a agência Reuters. A empresa admite que a reposição total do serviço só deverá acontecer até quinta-feira, 8 de janeiro, sendo necessária a instalação de novos cabos. Além das casas sem luz, muitas também ficaram sem aquecimento. O apagão afetou ainda as comunicações, com falhas nas redes de telefone fixo e móvel, e levou ao encerramento de numerosas lojas. Doentes hospitalares e idosos em lares tiveram de ser transferidos para unidades situadas em zonas com eletricidade, conta o jornal El País.Pouco depois do ataque, meios de comunicação locais divulgaram uma carta assinada por um grupo de extrema-esquerda que se identifica como “Volcano Group”, na qual é reivindicada a autoria do sabotagem. O grupo afirma que a ação teve como alvo a indústria energética baseada em combustíveis fósseis.A ministra do Interior de Berlim, Iris Spranger, confirmou que as autoridades de segurança consideram a carta autêntica. “Condeno firmemente este ataque desumano contra os habitantes de Berlim e os visitantes da cidade”, escreveu numa publicação na rede social X, acrescentando que a investigação está em curso.Berlim enfrenta uma vaga de frio intenso, com as previsões meteorológicas a apontarem para novas quedas de neve a partir de meados da semana.Esta não é a primeira vez que a capital alemã é alvo de ataques deste género. Em setembro do ano passado, um incêndio provocado em postes de eletricidade deixou cerca de 50 mil casas sem luz durante vários dias, então ainda no verão. Métodos semelhantes aos usados num sabotagem à fábrica da Tesla em Gruenheide, em 2024, também reivindicado pelo grupo Volcano.