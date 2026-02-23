Réus acusados de mandar matar Marielle começam a ser julgados esta terça

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 24, os réus acusados de mandar matar Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, a 14 de março de 2018, há quase oito anos.Segundo a investigação, os autores morais do crime são os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, ambos com influente carreira política e jurídica, o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da polícia civil do Rio de Janeiro, o major da polícia militar Ronald Pereira e o também ex-membro da polícia militar Robson Fonseca, assessor de Domingos Brazão.Os irmãos Brazão são os principais réus: Domingos, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, está detido numa prisão em Porto Velho, na Rondônia, já Chiquinho, que era deputado federal, segue em prisão domiciliar por causa de um quadro grave de cardiopatia. Os cargos públicos de ambos justificam o julgamento no STF.A motivação do crime, supostamente, foi a intervenção política de Marielle para impedir a expansão dos negócios imobiliários da família Brazão e de outros milicianos na zona oeste da cidade.Rivaldo Barbosa, ex chefe da polícia civil do Rio, teria atrapalhado as investigações. A prisão de ambos, há dois anos, surgiu após delação de Ronnie Lessa, o autor dos 13 disparos que mataram, além de Marielle, também o motorista Anderson Gomes. Preso desde 2019, Lessa decidiu colaborar com a justiça, em 2024. O outro autor material, Élcio Queiroz, que guiava o carro de onde saíram os disparos, já decidira colaborar, em 2023.Marielle e Anderson foram executados a 14 de março de 2018 depois da vereadora ter saído de um evento com mulheres negras no centro do Rio. A meio do caminho de regresso a casa, Ronnie Lessa, num automóvel conduzido por Élcio Queiroz, disparou 13 vezes contra o veículo matando a vereadora e o motorista. Fernanda Chaves, assessora de Marielle, sobreviveu com ferimentos ligeiros..Assassinos de Marielle Franco condenados a 78 e 59 anos de prisão pelo Tribunal do Júri no Brasil