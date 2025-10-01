Rússia rejeita acusações de ataques à central nuclear de Zaporijia

O Governo da Rússia rejeitou esta quarta-feira, 1 de outubro, que as tropas russas estejam a atacar a central nuclear ucraniana de Zaporijia, que está sob controlo de Moscovo."Está sob o nosso controlo, por isso, o lado russo garante a segurança desta central" nuclear, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária por telefone.Peskov acrescentou que "não é segredo" que a central e as suas infraestruturas estão sob "ataques constantes" das forças de Kiev."Como deve imaginar, é, no mínimo, absurdo acusar o lado russo de bombardear uma central que controla", observou o porta-voz russo.."Situação é crítica". Central nuclear de Zaporijia em perigo após russos desligarem-na da rede, avisa Zelensky. O Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) pediu na terça-feira à Rússia que "cesse imediatamente" as operações militares em torno da central nuclear de Zaporijia, "para permitir o restabelecimento urgente das linhas de energia" e garantir a segurança.De acordo com um comunicado de um porta-voz do serviço diplomático da União Europeia (UE), a central nuclear perdeu, novamente, a sua única fonte de energia externa na semana passada.Embora esta seja a décima vez que tal situação acontece desde o início da guerra na Ucrânia, "este é o apagão mais longo e grave, especialmente porque a atividade militar continua a impedir a reparação e a ligação das linhas de energia"..Kiev acusa Moscovo de cortar eletricidade da central nuclear de Zaporijia. O Kremlin insistiu esta quarta-feira que a Rússia está em "contacto permanente" com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e está a alertar os seus especialistas para a situação na central de Zaporijia.O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, garantiu hoje que a central nuclear ucraniana de Zaporijia, a maior da Europa e ocupada por forças russas, não apresenta “perigo imediato”.“Se a central continua a funcionar com os geradores de emergência ‘a diesel’ (...), não há perigo enquanto eles continuarem a trabalhar, mas a situação não é sustentável em termos de segurança nuclear. Nenhuma das partes está interessada num acidente nuclear (...). Estou em contacto permanente para garantir o rápido restabelecimento da ligação à rede elétrica”, indicou Rossi..Agência investiga possível ataque com ‘drones’ à central nuclear de Zaporijia. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou na terça-feira que a central nuclear de Zaporijia está desligada da rede elétrica ucraniana há sete dias consecutivos, numa situação que poderia ser considerada "crítica"."A situação é crítica. Devido aos ataques russos, a central sofreu o corte no fornecimento de energia e da rede elétrica. É alimentada por geradores a diesel", disse Zelensky no seu discurso diário.Os seis reatores da central nuclear estão desligados, mas é necessária uma fonte de alimentação externa para continuar a arrefecê-los. A Ucrânia acusou no sábado a Rússia de cortar a central nuclear de Zaporijia da rede elétrica ucraniana e, assim, tentar "roubá-la" ligando-a à rede controlada pela Rússia.A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022..Rússia afasta controlo norte-americano de central nuclear de Zaporijia