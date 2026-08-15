Romário deixa partido de Bolsonaro cinco anos depois e anuncia apoio a candidato do PSD no Rio de Janeiro

O antigo futebolista e senador Romário anunciou este sábado, 15 de agosto, a saída do Partido Liberal (PL) após cinco anos de filiação.

A saída surge após o antigo internacional brasileiro ter decidido apoiar o candidato Eduardo Paes (PSD) nas eleições estaduais do Rio de Janeiro.

Romário afirmou que tomou a decisão ao longo dos últimos meses e ressalvou que deixa o partido presidido por Valdemar Costa Neto "sem rompimentos pessoais".

"Tenho respeito pelo PL e pelas pessoas com quem tenho caminhado nos últimos anos. Foi uma decisão pensada, tomada com tranquilidade e sem qualquer questão pessoal. Entendi que este é o momento de terminar este ciclo e seguir um novo caminho político. Saio sem quezílias, sem ressentimentos e com respeito por todos", afirmou, explicando que escolheu apoiar Paes por avaliar que é o candidato que pode "melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro".

"Tenho as minhas posições, o Eduardo tem as dele e não temos de concordar em tudo. O que pesa para mim é o Rio. Acredito que reúne hoje as melhores condições para governar o estado, construir soluções e enfrentar problemas que se arrastam há muitos anos e que até hoje nenhum governador conseguiu resolver. A minha escolha está feita e vou apoiá-lo publicamente”, prosseguiu.

No Rio, o partido que já foi liderado por Jair Bolsonaro terá como candidato ao Governo estadual Douglas Ruas, atual presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Romário não revelou em que partido se irá familiar. No passado, já foi membro do PP, PSB e Podemos.