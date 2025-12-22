Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro-ministro falou ao país para anunciar a nova ministra da Educação e a nova porta-voz do governo, ignorando totalmente o resultado na Extremadura.
Internacional

Revés para Sánchez e vitória agridoce para Feijóo. “Fica claro que não há governo de direita sem o Vox”

Espanha PP venceu na Extremadura, mas ficou aquém da maioria absoluta. Extrema-direita foi a grande vencedora, duplicando a força na Assembleia regional, enquanto o PSOE perdeu dez representantes.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
PSOE
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
Vox
PP espanhol
extremadura
