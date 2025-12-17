Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revelado vídeo da detenção do filho do realizador Rob Reiner depois de ter assassinado os pais
Revelado vídeo da detenção do filho do realizador Rob Reiner depois de ter assassinado os pais

Nick Reiner, de 32 anos, foi cercado pela polícia quando saía de uma loja de um posto de abastecimento de combustível. Suspeito vai comparecer esta quarta-feira a tribunal.
A detenção de Nick Reiner, filho do realizador e ator Rob Reiner, que é suspeito de matar o pai e a mãe Michele Singer, está a ser difundida por várias estações de televisão dos EUA, depois de ter sido registada pelas câmeras de videovigilância de um posto de abastecimento de combustível de Los Angeles.

Nas imagens, vê-se Nick Reiner a entrar, calmamente, a entrar na loja do posto de abastecimento, tendo sido cercado pela polícia no momento em que saiu do estabelecimento, quando eram 21h15 locais no domingo, 14 de dezembro, a cerca de 25 quilómetros de casa do realizador e ator, onde o casal foi assassinado.

Nick Reiner, de 32 anos, deve comparecer esta quarta-feira pela primeira vez em tribunal, onde responderá pela acusação de dois homicídios em primeiro grau.

Além das duas acusações de homicídio qualificado, a procuradoria do condado de Los Angeles acrescentou as circunstâncias agravantes de múltiplos homicídios e a alegação especial de que o réu usou uma arma considerada perigosa, uma faca. Neste sentido, este conjunto de acusações podem resultar numa pena maior.

