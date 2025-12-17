Revelado vídeo da detenção do filho do realizador Rob Reiner depois de ter assassinado os pais

A detenção de Nick Reiner, filho do realizador e ator Rob Reiner, que é suspeito de matar o pai e a mãe Michele Singer, está a ser difundida por várias estações de televisão dos EUA, depois de ter sido registada pelas câmeras de videovigilância de um posto de abastecimento de combustível de Los Angeles.Nas imagens, vê-se Nick Reiner a entrar, calmamente, a entrar na loja do posto de abastecimento, tendo sido cercado pela polícia no momento em que saiu do estabelecimento, quando eram 21h15 locais no domingo, 14 de dezembro, a cerca de 25 quilómetros de casa do realizador e ator, onde o casal foi assassinado..Nick Reiner, de 32 anos, deve comparecer esta quarta-feira pela primeira vez em tribunal, onde responderá pela acusação de dois homicídios em primeiro grau.Além das duas acusações de homicídio qualificado, a procuradoria do condado de Los Angeles acrescentou as circunstâncias agravantes de múltiplos homicídios e a alegação especial de que o réu usou uma arma considerada perigosa, uma faca. Neste sentido, este conjunto de acusações podem resultar numa pena maior..Realizador Rob Reiner e a mulher encontrados mortos em casa.Filho de Rob Reiner detido por suspeitas de ter assassinado o realizador e a mulher