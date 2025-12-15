Filho de Rob Reiner detido por suspeitas de ter assassinado o realizador e a mulher

Nick Reiner, filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, que foram encontrados mortos em casa no domingo, 14 de dezembro, foi detido.A informação de que um familiar das vítimas estava a ser interrogado já tinha sido anteriormente avançada, mas agora fonte policila diz a agência Assiciated Press que o filho do casal, com 32 anos, está detido.Rob Reiner, realizador de "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" ('Uma questão de honra'), "When Harry Met Sally" ('Um amor inevitável') e "The Princess Bride" ('A princesa prometida'). e Michele Singer foram esfaqueados. O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15:30 (23:20 em Lisboa) e encontrou um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos mortos dentro da casa.Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos..Realizador Rob Reiner e a mulher encontrados mortos em casa