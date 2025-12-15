Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Filho de Rob Reiner detido por suspeitas de ter assassinado o realizador e a mulher
Cultura

Filho de Rob Reiner detido por suspeitas de ter assassinado o realizador e a mulher

O realizador de 'Um Amor Inevitável' e a mulher foram esfaqueados.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Nick Reiner, filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, que foram encontrados mortos em casa no domingo, 14 de dezembro, foi detido.

A informação de que um familiar das vítimas estava a ser interrogado já tinha sido anteriormente avançada, mas agora fonte policila diz a agência Assiciated Press que o filho do casal, com 32 anos, está detido.

Rob Reiner, realizador de "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" ('Uma questão de honra'), "When Harry Met Sally" ('Um amor inevitável') e "The Princess Bride" ('A princesa prometida'). e Michele Singer foram esfaqueados. O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15:30 (23:20 em Lisboa) e encontrou um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos mortos dentro da casa.

Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.

Filho de Rob Reiner detido por suspeitas de ter assassinado o realizador e a mulher
Realizador Rob Reiner e a mulher encontrados mortos em casa
homicídio
Rob Reiner

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt