Restaurante Evett, em Seul, na Coreia do Sul
Restaurante Evett, em Seul, na Coreia do Sul
Internacional

Restaurante Michelin da Coreia do Sul multado por servir formigas

Os acusados admitiram os factos, mas alegaram que as formigas são consumidas noutros países e que não tinham compreendido plenamente a proibição sul‑coreana.
DN/Lusa
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Um tribunal sul‑coreano multou em 25 milhões de won (16.950 euros) a diretora e a sociedade responsáveis por um restaurante de duas estrelas Michelin em Seul por servirem formigas como alimento.

O Tribunal do Distrito Ocidental de Seul aplicou na véspera uma multa de 15 milhões de won (10.170 euros) à operadora e outra de 10 milhões de won (6.780 euros) à sociedade do restaurante Evett, por terem servido entre abril de 2021 e janeiro de 2025 formigas secas importadas dos Estados Unidos e da Tailândia, informou a agência local Newsis.

A Procuradoria tinha pedido um ano de prisão para a operadora e uma multa de 20 milhões de won (13.560 euros) para a sociedade, segundo a mesma fonte.

O Evett foi fundado em 2019 pelo chef australiano Joseph Lidgerwood, participante do programa de competição “Culinary Class Wars”, da Netflix, que não foi acusado.

A condenada é identificada nos meios locais apenas pelo apelido, Kim, embora perfis públicos indiquem Ginny Kim como fundadora e diretora executiva do restaurante, sendo identificada pela ABC Australia como esposa de Lidgerwood.

Um dos recipientes divulgados pelo Ministério da Segurança Alimentar descrevia o produto como “formigas negras de uso culinário”. Os insetos eram servidos sobre um sorvete inspirado no sikhye, bebida tradicional de arroz, integrado num menu de degustação de 15 pratos.

A Procuradoria calculou que a sobremesa foi servida a 12.274 clientes e que se utilizaram 49.096 formigas, enquanto a defesa alegou que eram opcionais e que apenas cerca de 60% dos clientes as aceitavam. O tribunal considerou que a quantidade efetivamente usada foi provavelmente menor, sem especificar valores.

A Coreia do Sul autoriza dez espécies de insetos para consumo humano, incluindo pupas de bicho‑da‑seda, um popular aperitivo de rua, mas as formigas não estão na lista. O Evett não obteve previamente autorização para servir uma espécie não incluída.

O juiz acrescentou que nos insetos foram detetados metais pesados acima dos níveis permitidos.

Os acusados admitiram os factos, mas alegaram que as formigas são consumidas noutros países e que não tinham compreendido plenamente a proibição sul‑coreana, segundo a agência Yonhap.

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