Internacional

Republicanos e democratas com grandes divergências sobre acordo orçamental. EUA a caminho da "paralisação"

Após a reunião na Casa Branca entre Donald Trump e os líderes democratas no Congresso, o vice-presidente JD Vance alertou que o país se encaminha "para uma paralisação", apontando o dedo à oposição.
Uma reunião na Casa Branca sobre um acordo para estender o financiamento da administração pública terminou esta segunda-feira, 29 de setembro, com grandes divergências entre republicanos e democratas, a pouco mais de 24 horas do fim do prazo para evitar uma paralisação. 

Após a reunião na Casa Branca entre Donald Trump e os líderes democratas no Congresso, o vice-presidente JD Vance alertou que os EUA "estão a caminhar para uma paralisação", apontando o dedo à oposição. 

Os democratas estão a "apontar uma arma à cabeça do povo norte-americano" com as suas exigências para evitar uma "paralisação", afirmou à imprensa Vance.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, admitiu após a reunião com Trump que ainda há "grandes divergências" com os republicanos para evitar uma paralisação antes de terça-feira à noite. 

