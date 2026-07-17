Repórteres do DN em Espanha testemunharam três anos de violência
Fernando Almeida
Internacional

Repórteres do DN em Espanha testemunharam três anos de violência

Mário Pires, Armando Boaventura, Mário Lyster, Aprígio Mafra, Marques da Costa, Oldemiro César são alguns dos jornalistas que fizeram a cobertura da Guerra Civil Espanhola.
Leonídio Paulo Ferreira
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