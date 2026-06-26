Relatório financeiro revelado: obras no Palácio de Buckingham custam 426 milhões de euros, viagens da Família Real atingem 3,8 milhões
FOTO: RCT.UK
Internacional

Relatório financeiro revelado: obras no Palácio de Buckingham custam 426 milhões de euros, viagens da Família Real atingem 3,8 milhões

O relatório financeiro revela que Carlos III pagou cerca de 35 milhões de euros em impostos desde que assumiu o trono em 2022. O rei e a rainha vão passar a residir na Clarence House para permitir aumento de visitas em Buckingham
Publicado a

A Família Real divulgou o seu relatório financeiro correspondente ao ano fiscal de 2025/26, que no Reino Unido decorre de 6 de abril de um ano até 5 de abril do ano seguinte. E nele é revelado que o rei Carlos III pagou cerca de 35 milhões de euros em impostos desde que assumiu o trono em 2022, sendo que 13,7 milhões de euros foram pagos no ano fiscal de 2024-25.

Este montante é significativo, tendo em conta que a monarquia britânica não paga impostos sobre rendimentos, imposto sucessório ou sobre mais-valias.

O mesmo documento mostra que a Subvenção Soberana, concedida anualmente pelo governo britânico para suportar os custos com pessoal na Casa Real, a manutenção de edifícios e as viagens dos monarcas para compromissos oficiais, subiu no ano fiscal de 2025/26 para 153 milhões de euros, sendo que a estimativa é uma nova subida no próximo ano fiscal para 160 milhões de euros.

Curioso é que as obras que decorrem há algum tempo no Palácio de Buckingham vão, de acordo com o relatório, chegar aos 425 685 000 euros, sendo que o documento revela que o rei Carlos III e a rainha Camila vão passar a residir na Clarence House, embora o famoso e icónico palácio londrino continue a ser a sede da monarquia britânica.

Esta decisão visa aumentar o acesso dos turistas à residência oficial, aumentando assim o número de visitantes e a área passível de ser visitada, que seria impossível se a Família Real continuasse a morar no palácio, por razões de segurança.

James Chalmers, o tesoureiro do rei Charles III, explicou que a decisão sobre esta mudança de residência foi tomada "após cuidadosa consideração" e visa "aumentar significativamente as oportunidades de acesso público". Nesse sentido, "o rei e a rainha decidiram não adotar o Palácio de Buckingham como residência pessoal e continuarão a usar a Clarence House como sua casa em Londres."

Ainda assim, Chalmers esclareceu que ambos "terão acesso aos aposentos privados do Palácio de Buckingham, onde poderão recolher-se durante o expediente", acrescentando que podem vir a "ser utilizados como possíveis acomodações residenciais".

Outro item curioso do relatório tem a ver com os gastos com viagens, que atingiram os 3,8 milhões de euros no último ano fiscal, sendo que 177 foram de helicóptero e custaram 843.242 euros, 60 realizaram-se em voos fretados (963.865 euros), tendo ainda os voos regulares implicado um gasto de 252.857 euros e as deslocações de comboio chegado aos 98 mil euros.

A viagem oficial mais dispendiosa do rei Carlos III foi a que realizou em fevereiro à Arábia Saudita, que chegou aos 149.556 euros por três dias de visita.

A Família Real divulgou ainda o custo das pequenas viagens do rei, nomeadamente entre as suas residências, que podem atingir os 28 mil euros.

Impostos
Reino Unido
Rei Carlos III
Viagens
Finanças
obras
Londres
Palácio de Buckingham
Despesas
Diário de Notícias
www.dn.pt