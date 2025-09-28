Rússia lança "grande ataque" na noite passada contra Ucrânia e diz só ter atingido instalações militares

O Ministério da Defesa russo anunciou este domingo, dia 28 de setembro, ter atingido instalações militares na Ucrânia na noite passada, depois de Kiev ter relatado um ataque com centenas de drones e dezenas de mísseis, que provocou pelo menos quatro mortos.“Na noite passada, as Forças Armadas russas lançaram um grande ataque com armas de precisão de longo alcance, tanto aéreas como marítimas, e drones de ataque contra instalações do complexo militar-industrial ucraniano utilizadas pelas forças ucranianas, bem como contra a infraestrutura de aeródromos militares”, explica-se no relatório militar russo.O Presidente ucraniano afirmou este domingo que os principais alvos dos ataques russos foram Kiev e a região da capital — onde o edifício do Instituto de Cardiologia foi danificado, entre outros — mas também foram atingidas regiões de Zaporijia, Khmelnytsky, Sumy, Mykolaiv, Chernigiv e Odessa, no sul, norte e centro do país.“Até ao momento, há relatos de quatro mortos em Kiev, incluindo uma menina de 12 anos”, afirmou Zelensky, fazendo eco de informações anteriormente divulgadas pela administração militar da cidade.O chefe de Estado ucraniano acrescentou que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em todo o país, incluindo crianças, enquanto os danos materiais incluem uma panificadora, uma fábrica de pneus, residências e outras infraestruturas civis.Segundo as autoridades russas, só foram atingidos alvos militares.Entretanto, a Força Aérea ucraniana atualizou os dados sobre o ataque russo, referindo que tinha conseguido neutralizar 611 de um total de 643 drones e mísseis inimigos, depois de o Presidente, Volodymyr Zelensky, ter mencionado quase 500 drones e 40 mísseis. .Kiev acusa Moscovo de cortar eletricidade da central nuclear de Zaporijia.EUA dizem que Trump está "impaciente" com Rússia e exige que Kremlin trave a "matança" na Ucrânia