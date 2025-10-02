Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois mortos em incidente junto a sinagoga de Manchester. Atacante foi baleado pela polícia
Internacional

Dois mortos em incidente junto a sinagoga de Manchester. Atacante foi baleado pela polícia

Um homem conduziu o carro contra os peões e depois esfaquou algumas pessoas.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Duas pessoas morreram na sequência de um incidente junto a uma sinagoga de Manchester, esta quinta-feira, 2 de outubro. De acordo com a imprensa britânica, o atacante terá sido abatido.

Segundo as autoridades, o homem conduziu o carro contra os peões e depois esfaquou algumas pessoas junto à Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, avança a agência Reuters.

Segundo avançou a policia, há ainda três pessoas feridas em estado grave.

A polícia disparou contra o suspeito para o travar. No entanto, ainda não confirmou que este tenha sido abatido, apesar de essa informação ter sido avançada pela imprensa britânica, devido à presença de "artigos suspeitos no seu corpo".

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a polícia enfrenta o atacante a pede a quem está na zona para se afastar, dizendo que o suspeito tem uma bomba.

A unidade de desativação de explosivos está no local.

No momento do ataque um grande número de pessoas estava no interior da sinagoga, onde o atacante não terá entrado.

Entretanto, a polícia pediu a quem tem imagens do incidente para não as divulgar nas redes sociais.

Ataque
sinagoga

