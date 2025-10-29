Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quantas “pausas” para bombardeamentos aguenta o cessar-fogo em Gaza?
EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Quantas “pausas” para bombardeamentos aguenta o cessar-fogo em Gaza?

Depois de anunciar de manhã que o restabelecimento da trégua, após ataques que terão, segundo o Hamas, feito mais de 100 mortos, Israel voltou a atacar, ameaçando um cessar-fogo cada vez mais frágil.
