Putin é "o agressor" e vai sofrer "consequências". Biden agrava sanções e reforça dispositivo da NATO na Europa

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira que os EUA e os aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas, após a invasão russa da Ucrânia.

"Putin escolheu esta guerra" na Ucrânia, e o Presidente russo e a Rússia "suportarão as consequências de novas sanções", disse Biden, numa declaração à comunicação social.

"Isolámos o maior banco da Rússia, e hoje vamos bloquear mais quatro grandes bancos. Qualquer ativo que a Rússia tenha nos EUA ficará congelado"

O chefe de Estado afirmou que defenderá "cada centímetro do território da NATO".

De acordo com um jornalista do site Político, os EUA vão enviar mais sete mil militares para a Alemanha, elevando para 12 mil o número de militares destacados para a Europa nas últimas semanas.

"Putin é o agressor. Escolheu esta guerra" e, agora, ele e o seu país vão sofrer com as "consequências", afirmou Joe Biden na declaração que fez na Casa Branca.

"Ele quer restabelecer a antiga União Soviética"

O presidente norte-americano avisou que o seu homólogo russo quer ir mais longe nesta invasão da Ucrânia, para a qual, disse, lançou vários avisos nas últimas semanas.

"Nunca subestimei Putin", sublinhou Biden, referindo que as ambições do presidente russo vão além da invasão da Ucrânia. "Ele quer restabelecer a antiga União Soviética", disse o chefe de estado norte-americano que não tem planos para falar com Putin.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

