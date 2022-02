Putin culpa Kiev pela escalada militar. Zelensky apela ao cessar-fogo

Durante a conversa que manteve este domingo ao telefone com o presidente francês, Vladimir Putin culpou Kiev pela escalada militar no Leste da Ucrânia, mas afirmou que os esforços diplomáticos para encontrar uma resolução precisam de ser intensificados.

Esta chamada acontece duas semanas depois de Macron ter ido a Moscovo tentar persuadir Vladimir Putin a abster-se de enviar tropas em massa para a fronteira com a Ucrânia.

O presidente russo "observou que a causa da escalada são as provocações realizadas pelas forças de segurança ucranianas", de acordo com uma leitura do Kremlin da ligação, que acrescentou que os dois líderes "acreditam que é importante intensificar os esforços para encontrar soluções por meios diplomáticos".

O Kremlin adiantou ainda que os dois líderes concordaram que estes esforços devem ser levados a cabo pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e representantes de França, Alemanha, Rússia e Ucrânia, o chamado grupo de negociações da Normandia.

Vladimir Putin repetiu também a Macron um apelo para que "os Estados Unidos e a NATO levem a sério as exigências russas de garantias de segurança".

O comunicado russo afirmou também que Putin disse a Macron que os países ocidentais deveriam dar respostas concretas e ponto a ponto às amplas exigências feitas por Moscovo em dezembro passado para limitar o papel do Ocidente na Europa Oriental e nas antigas repúblicas soviéticas.

A versão do Palácio do Eliseu deste telefonema refere que Putin e Macron concordaram em trabalhar num cessar-fogo no Leste da Ucrânia. Numa conversa telefónica que durou 1h05, os dois líderes acordaram também "na necessidade de favorecer uma solução diplomática para a crise em curso e de tudo fazer para a conseguir", disse o Eliseu, acrescentando que os ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos os países vão reunir-se "nos próximos dias".

Zelensky apela a cessar-fogo imediato

Após a conversa telefónica com Vladimir Putin, Emmanuel Macron esteve ao telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Na sequência da conversa com o seu homólogo francês, Zelensky apelou a um cessar-fogo imediato na região de Donbass.

"Defendemos a intensificação do processo de paz. Apoiamos a convocação imediata do GCT [Grupo de Contacto Trilateral] e um cessar-fogo imediato", escreveu Zelensky na sua conta na rede social Twitter.

O líder ucraniano acrescentou ter informado o seu homólogo francês sobre a situação atual no leste da Ucrânia e os novos ataques das milícias separatistas.

Esta foi a segunda conversa entre os líderes francês e ucraniano em menos de 24 horas, tendo Macron e Zelensky falado no sábado à noite sobre o agravamento da situação no Donbass e as baixas que a Ucrânia sofreu no confronto.

Segundo fontes oficiais, dois militares ucranianos morreram no sábado em combate, enquanto os separatistas pró-russos anunciaram a morte de dois civis em ataques do exército.