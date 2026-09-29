O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos.
O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos. Foto: EPA/SERGIO PEREZ
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PSOE e Sumar chegam a acordo para medidas de habitação após protestos em Espanha. Veja as imagens

Entendimento prevê dois decretos e surge após dias de mobilização contra a crise da habitação. Manifestantes permanecem acampados na Puerta del Sol, em Madrid.
Nuno Tibiriçá
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PSOE e Sumar, os dois partidos que formam o Governo espanhol, chegaram esta terça-feira, 29 de setembro, a acordo sobre um novo pacote de medidas para a habitação, segundo o El País.

O entendimento prevê a divisão das medidas em dois decretos, mas o conteúdo final deverá ser detalhado pelo Executivo após reunião do Conselho de Ministros. Entre os temas discutidos estavam a regulamentação do arrendamento de quartos, a renovação dos contratos e o reforço da proteção contra despejos.

Praça voltou a amanhecer tomada por tendas.
Praça voltou a amanhecer tomada por tendas. Foto: EPA/SERGIO PEREZ
Manifestantes em Madrid.
Manifestantes em Madrid. Foto: EPA/SERGIO PEREZ

Mesmo com a vitória parcial, na Puerta del Sol, em Madrid manifestantes permanecem acampados pelo quarto dia consecutivo, à espera das medidas anunciadas pelo Governo. A mobilização, que começou na capital, também chegou a outras cidades espanholas.

'Acampada en Sol' tomou conta das manchetes espanholas nos últimos dias.
'Acampada en Sol' tomou conta das manchetes espanholas nos últimos dias. Foto: EPA/SERGIO PEREZ

O acordo surge após vários dias de protestos contra a crise da habitação em Espanha, intensificados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, da casa onde vivia há cerca de 70 anos, em Madrid. Na tarde da última segunda-feira, 28, a idosa chegou entretanto a acordo com o fundo proprietário do imóvel para poder regressar à habitação.

O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos. O acordo alcançado entre PSOE e Sumar ainda terá de enfrentar a discussão parlamentar para que as medidas que necessitem de ratificação permaneçam em vigor.

Manifestantes acampam pelo quarto dia consecutivo no centro de Madrid.
Manifestantes acampam pelo quarto dia consecutivo no centro de Madrid. Foto: EPA/SERGIO PEREZ
Faixas dos manifestantes durante a noite da última segunda-feira (28).
Faixas dos manifestantes durante a noite da última segunda-feira (28).Foto: EPA/SERGIO PEREZ
O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos.
Cinco dias após o despejo, Maricarmen chega a acordo com fundo e pode voltar para casa
O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos.
Espanha. PSOE à procura de apoios para avançar com “decreto Maricarmen”
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