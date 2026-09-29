PSOE e Sumar chegam a acordo para medidas de habitação após protestos em Espanha. Veja as imagens
PSOE e Sumar, os dois partidos que formam o Governo espanhol, chegaram esta terça-feira, 29 de setembro, a acordo sobre um novo pacote de medidas para a habitação, segundo o El País.
O entendimento prevê a divisão das medidas em dois decretos, mas o conteúdo final deverá ser detalhado pelo Executivo após reunião do Conselho de Ministros. Entre os temas discutidos estavam a regulamentação do arrendamento de quartos, a renovação dos contratos e o reforço da proteção contra despejos.
Mesmo com a vitória parcial, na Puerta del Sol, em Madrid manifestantes permanecem acampados pelo quarto dia consecutivo, à espera das medidas anunciadas pelo Governo. A mobilização, que começou na capital, também chegou a outras cidades espanholas.
O acordo surge após vários dias de protestos contra a crise da habitação em Espanha, intensificados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, da casa onde vivia há cerca de 70 anos, em Madrid. Na tarde da última segunda-feira, 28, a idosa chegou entretanto a acordo com o fundo proprietário do imóvel para poder regressar à habitação.
O pacote ficou conhecido como “decreto Maricarmen”, numa referência ao caso que se tornou um dos símbolos dos protestos. O acordo alcançado entre PSOE e Sumar ainda terá de enfrentar a discussão parlamentar para que as medidas que necessitem de ratificação permaneçam em vigor.