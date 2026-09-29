PSOE e Sumar chegam a acordo para medidas de habitação após protestos em Espanha. Veja as imagens

PSOE e Sumar, os dois partidos que formam o Governo espanhol, chegaram esta terça-feira, 29 de setembro, a acordo sobre um novo pacote de medidas para a habitação, segundo o El País.

O entendimento prevê a divisão das medidas em dois decretos, mas o conteúdo final deverá ser detalhado pelo Executivo após reunião do Conselho de Ministros. Entre os temas discutidos estavam a regulamentação do arrendamento de quartos, a renovação dos contratos e o reforço da proteção contra despejos.