Protestos no norte da Alemanha contra presença do suspeito do caso Madeleine McCann

Mais de 150 pessoas manifestaram-se este sábado, 18 de outubro, no norte da Alemanha a exigir que Christian Brückner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, seja retirado da área onde vive. A informação foi avançada pela Sky News.Brückner, de 48 anos, é apontado pela polícia alemã como o homem que poderá ter raptado a menina britânica de três anos do apartamento de férias dos pais, na Praia da Luz, no Algarve, mediático caso ocorrido em 2007. O suspeito nega qualquer envolvimento.Entre os manifestantes estava Alex Ehmke, de 49 anos, que, citado pela Sky News, afirmou compreender “a necessidade de reintegrar ex-presidiários na sociedade”, mas frisou que “há uma diferença entre isso e permitir que uma pessoa assim ande por aí de forma tão ousada”.Christian B. saiu da prisão em setembro, depois de cumprir uma pena de sete anos pelo violação de uma mulher, também na Praia da Luz, em 2005. Desde então, tem enfrentado dificuldades em encontrar alojamento, sendo expulso de hotéis e abrigos quando é reconhecido.Durante o protesto, uma das manifestantes, Annika P., afirmou: “Estamos aqui hoje porque precisamos erguer as nossas vozes: pelas nossas crianças, pelas nossas famílias e pela segurança nas nossas ruas e bairros.”Já Denise P., de 38 anos, acrescentou: “Não sou contra a reintegração, mas alguém como ele devia estar detido preventivamente ou, pelo menos, num local onde possa ser vigiado por profissionais. A pulseira eletrónica não é suficiente”, sublinhou..Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann sai da prisão na Alemanha