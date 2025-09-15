Principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann recusa falar à polícia britânica

Christian Brueckner é considerado o principal suspeito no caso que envolve o desaparecimento de Madeleine McCann. A polícia britânica quer sentá-lo à mesa para lhe fazer mais perguntas, mas o próprio não aceita.O homem deverá ser libertado na próxima quarta-feira, 17 de setembro, de uma prisão na Alemanha, após cumprir pena por violar uma idosa em 2005, na Praia da Luz, em Lagos, Portugal. Recorde-se que se trata da mesma localidade em que Maddie desapareceu, na noite de quinta-feira, 3 de maio de 2007. Poucos dias antes de fazer 4 anos, os pais deixaram-na a dormir no quarto, juntamente com os dois irmãos.Quando voltaram de um jantar, realizado num restaurante próximo, Madeleine tinha desaparecido sem deixar rasto.