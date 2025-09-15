Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Christian Brückner é o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007.
Christian Brückner é o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007.EPA / Filip Singer
Sociedade

Principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann recusa falar à polícia britânica

Publicado a

Christian Brueckner é considerado o principal suspeito no caso que envolve o desaparecimento de Madeleine McCann. A polícia britânica quer sentá-lo à mesa para lhe fazer mais perguntas, mas o próprio não aceita.

O homem deverá ser libertado na próxima quarta-feira, 17 de setembro, de uma prisão na Alemanha, após cumprir pena por violar uma idosa em 2005, na Praia da Luz, em Lagos, Portugal.

Recorde-se que se trata da mesma localidade em que Maddie desapareceu, na noite de quinta-feira, 3 de maio de 2007. Poucos dias antes de fazer 4 anos, os pais deixaram-na a dormir no quarto, juntamente com os dois irmãos.

Quando voltaram de um jantar, realizado num restaurante próximo, Madeleine tinha desaparecido sem deixar rasto.

Madeleine McCann
Caso Maddie
Diário de Notícias
www.dn.pt