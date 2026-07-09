Manifestação em Tirana, no sábado passado.
Manifestação em Tirana, no sábado passado.EPA/MALTON DIBRA
Internacional

P&R O que junta Edi Rama, uma viagem de iate de Ivanka Trump, flamingos e uma revolta?

O que começou como um protesto ambientalista contra o projeto imobiliário do genro de Donald Trump transformou-se na rejeição ao governo albanês e à sua corrupção.
César Avó
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