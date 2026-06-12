Princesa tailandesa Bajrakitiyabha morre após mais de três anos em coma

A princesa tailandesa Bajrakitiyabha, que estava em coma há mais de três anos, morreu aos 47 anos, anunciou a Casa Real da Tailândia."A equipa médica prestou os cuidados mais intensivos e próximos possíveis, mas o seu estado de saúde continuou a deteriorar-se progressivamente", afirmou o palácio em comunicado na manhã desta sexta-feira, acrescentando que a princesa morreu às 19h48 locais (12h48 em Lisboa) do dia anterior, no Hospital Chulalongkorn.Este elemento da família real desmaiou em dezembro de 2022 enquanto passeava os seus cães. Os médicos atribuíram o desmaio a uma grave arritmia cardíaca, provocada por uma infeção por micoplasma no coração.A família real perdeu assim alguém que poderia ter desempenhado um papel fundamental, numa sucessão ainda incerta. Era a mais velha dos sete filhos do rei Vajiralongkorn, nascida a 7 de dezembro de 1978, fruto do seu primeiro casamento com a prima, a princesa Soamsawali.Licenciou-se em Direito e obteve duas pró-graduações pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, tendo trabalhado durante um curto período na missão tailandesa junto das Nações Unidas em Nova Iorque, antes de regressar à Tailândia para trabalhar nas Procuradorias-Gerais em Banguecoque e noutras partes do país.De 2012 a 2014, foi embaixadora da Tailândia na Áustria, onde estabeleceu relações com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), tendo defendido a necessidade de uma reforma penal, com especial enfoque nas mulheres vulneráveis.No regresso à Tailândia tornou-se Embaixadora do UNODC para o Estado de Direito no Sudeste Asiático.Em 2021, o pai nomeou-a chefe de estado-maior na sua guarda pessoal particular, concedendo-lhe a patente de general.O rei Vajiralongkorn, de 73 anos, ainda não nomeou um herdeiro. O costume tailandês dita que o herdeiro deve ser um homem, mas uma emenda constitucional de 1974 permite que uma mulher ascenda ao trono.O rei tem cinco filhos, mas quatro, do seu segundo casamento, foram deserdados em 1996 e vivem desde então com a mãe nos Estados Unidos. O seu quinto filho, Dipangkorn, fruto do seu terceiro casamento, é o presumível herdeiro, embora tenham surgido dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar o papel de monarca.Para muitos monárquicos tailandeses, a princesa Bajrakitiyabha parecia a figura mais promissora para suceder ao seu pai, mas a sua morte deixa a questão da sucessão na Tailândia sem resposta.