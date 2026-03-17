Donald Trump.
Donald Trump.EPA/YURI GRIPAS / POOL
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Primeira demissão na equipa de Trump por causa da guerra: “Irão não era uma ameaça iminente”

Casa Branca rejeita acusações de ex-diretor do Centro de Contraterrorismo, que também alegou que presidente foi pressionado por Israel. Israelitas anunciam a morte de Ali Larijani.
Susana Salvador
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