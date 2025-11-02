Presidente do México lamenta vítimas de explosão em supermercado no norte do país

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, lamentou este sábado a morte de 23 pessoas numa explosão seguida de incêndio num supermercado em Hermosillo, capital do estado de Sonora, no norte do país, garantindo ajuda às vítimas e familiares. "As minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido numa loja [da cadeia Waldo's] no centro de Hermosillo", afirmou a Presidente numa mensagem publicada nas redes sociais.A governante mexicana assegurou que tem estado em contacto com o governador do estado, Alfonso Durazo, "para apoiar no que for necessário". Sheinbaum precisou que instruiu a secretária do Interior, Rosa Icela Rodríguez, "para enviar uma equipa de apoio para atender os familiares e feridos".O governador do estado, Alfonso Durazo, afirmou que sua administração "realizará todas as ações necessárias" para apoiar as famílias e pessoas afetadas.De acordo com o relatório oficial, o sinistro ocorreu por volta das 15:00, hora local (21:00 TMG), no estabelecimento localizado no centro de Hermosillo, quando o supermercado estava cheio de clientes devido ao pagamento dos salários quinzenais e às compras prévias ao Dia dos Mortos."A explosão ocorrida na loja Waldos, no Centro, deixou uma profunda tristeza em todos os habitantes de Sonora (...). Até o momento, há registo de 23 mortos e 11 feridos", informou Durazo. O procurador-geral do Estado, responsável pela investigação, disse que a maioria das vítimas mortais perdeu a vida em consequência da inalação de gases tóxicos."Até ao momento, não há indícios que apontem para que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente", informou o procurador. Também foram registadas, pelo menos, 12 pessoas feridas.As equipas dos Bombeiros, da Polícia Municipal e da Proteção Civil continuam na zona afetada pelo incêndio, procedendo a trabalhos de resgate e avaliação dos danos no local, que permanece isolado enquanto se investigam as causas do sinistro..Líder mexicana anuncia ação judicial contra Google por renomear Golfo do México como "Golfo da América".Estados Unidos e China acordam abrir canais de comunicação entre forças armadas