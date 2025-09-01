Presidente do BCE alerta sobre riscos da crise política em França

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que os riscos de um colapso governamental em qualquer país da Zona Euro são preocupantes, quando questionada esta segunda-feira, 1 de setembro, sobre a eventual queda do executivo francês. Em declarações à emissora francesa Radio Classique, Lagarde disse ainda que desde que ocupa o cargo de presidente do Banco Central Europeu (BCE) verifica que a "ocorrência de riscos políticos, têm um impacto claro" na economia e na avaliação dos mercados financeiros. A presidente do BCE referiu-se à crise política em França na mesma altura o primeiro-ministro francês, François Bayrou, procura a confiança da Assembleia Nacional. .Bayrou convoca voto de confiança que oposição vê como uma “demissão”. De acordo com a AFP, o primeiro-ministro de França não vai conseguir o apoio parlamentar necessário e, por isso, pode vir a ser obrigado a apresentar a demissão. Por outro lado, Christine Lagarde desdramatizou sobre a possibilidade de a França ficar sob a tutela do Fundo Monetário Internacional (FMI). "Os países solicitam a intervenção do FMI em circunstâncias em que a balança corrente está seriamente deficitária e o país não consegue cumprir com as obrigações: este não é o caso da França", disse. Lagarde liderou o FMI entre 2011 e 2019. François Bayrou declarou no domingo que a "questão em jogo" no voto de confiança no governo a 8 de setembro não é sobre o "destino do primeiro-ministro, mas sobre destino da França".O primeiro-ministro francês tomou posse em dezembro do ano passado..“Nem negação nem catastrofismo”. Macron sai em defesa do governo.Bayrou convoca voto de confiança que oposição vê como uma “demissão”