Presidente da República faz momento de silêncio pelas vítimas na Venezuela em encontro com lusodescendentes

O Presidente da República, António José Seguro, reuniu-se com a comunidade portuguesa da Florida, no sudeste dos EUA, incluindo vários luso-venezuelanos, e fez um minuto de silêncio pelas vítimas dos sismos na Venezuela."Estou feliz por estar aqui convosco, mas quero também dizer-vos que estou a acompanhar em permanência, em articulação com o Governo português, e com muita preocupação a situação que se está a viver na Venezuela. Em especial a situação da grande comunidade de portugueses e luso-venezuelanos naquele país", começou por dizer o chefe de Estado, na sexta-feira.Numa receção à comunidade portuguesa do estado da Florida, num hotel em Miami, Seguro lamentou as 28 mortes já confirmadas de portugueses e lusodescendentes devido aos sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira."Expresso sentidas condolências às famílias. Sei que muitos de vós aqui sois também luso-venezuelanos. Espero que as vossas famílias estejam bem e que já tenham tido oportunidade de falar, de contactar com elas. Que encontrem todos vós, e sobretudo aqueles que vivem ainda momentos de angústia, e em particular aqueles que vivem momentos de perda, força e coragem para enfrentar esta tragédia", acrescentou.O Presidente da República dirigiu-se então ao público e pediu que o acompanhassem num momento de silêncio em homenagem àqueles que perderam a vida nessa catástrofe.Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 929 mortos e 3.360 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.Lusa