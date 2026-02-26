P&R. Londres diz adeus às Chagos: o que implica e porque Trump já não gosta do acordo?

O que são e onde ficam as Ilhas Chagos?As Ilhas Chagos, também conhecidas como Arquipélago de Chagos, são um grupo de sete atóis que compreende mais de 60 ilhas no Oceano Índico, a mais de 1.600 quilómetros a nordeste das Maurícias. Em 1965, Londres separou a administração das Maurícias e das Chagos, incorporando estas últimas no Território Britânico do Oceano Índico. Londres comprou as ilhas por 3 milhões de libras, mas as Maurícias dizem que foram forçadas a cedê-las como parte de um acordo para obter a independência do Reino Unido, em 1968.Como é que os Estados Unidos têm uma base nas Chagos?No final dos anos 1960, para tentar conter a influência militar soviética na região, o Reino Unido convidou os EUA a construir uma base militar em Diego Garcia, a maior ilha das Chagos, retirando à força milhares de pessoas das suas casas. Desde o início da década de 1970, os dois países gerem conjuntamente esta base militar secreta. Devido à sua posição estratégica no centro do Índico, foi usada para lançar duas invasões ao Iraque e ataques no Afeganistão. E para ataques contra os Houthis no Iémen em 2024 e 2025.Que razão levou Londres a renunciar às Chagos?Desde os anos 1980, as Maurícias têm vindo a reivindicar a soberania das Chagos, apresentando o seu caso em tribunais internacionais. Em 2019, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que o Reino Unido deve devolver as Chagos às Maurícias “o mais rapidamente possível”.Qual foi a reação do Reino Unido perante esta decisão?Esta sentença do Tribunal Internacional de Justiça não é vinculativa, mas em 2022, durante o governo liderado pelo conservador Rishi Sunak, Reino Unido e Maurícias acordaram iniciar negociações sobre as Chagos, com Londres a afirmar que o acordo “garantirá a continuidade do funcionamento eficaz da base militar conjunta Reino Unido-EUA em Diego Garcia”. Foram levadas a cabo 11 rondas de negociações até às eleições gerais britânicas de julho de 2024. O que aconteceu após a eleição do trabalhista Keir Starmer?O Reino Unido e as Maurícias anunciaram a 3 de outubro de 2024 que tinha sido alcançado um acordo político, tendo o tratado sido assinado por Starmer e pelo seu homólogo Navin Ramgoolam a 22 de maio de 2025. O acordo foi alvo de críticas dos conservadores e dos populistas do UK e tem ainda de ser aprovado pelo Parlamento. O que diz o acordo quanto à base de Diego Garcia?Londres arrendará Diego Garcia por um período de 99 anos, pagando 165 milhões de libras (cerca de 189 milhões de euros) em cada um dos três primeiros anos. Do quarto ao décimo terceiro ano, pagará 120 milhões de libras (cerca de 137 milhões de euros) anuais. Depois disso, os pagamentos serão indexados à inflação. Starmer explicou que os EUA suportarão os “custos operacionais” da base. As Maurícias ficam proibidas de repovoar a ilha.Qual foi a reação dos EUA?Em fevereiro de 2025, num encontro na Casa Branca com Starmer, o presidente dos EUA disse que estava “inclinado” a aceitar o acordo pois tinha a “sensação de que tudo correria muito bem”. Uma posição de aprovação que foi reforçada em maio pelo secretário de Estado Marco Rubio. Trump continua a concordar com o acordo?A 20 de janeiro, com o aumentar da tensão entre Europa e EUA por causa da Gronelândia, Trump criticou pela primeira vez o acordo, dizendo que “o Reino Unido ceder terras extremamente importantes é um ato de GRANDE ESTUPIDEZ”. Declaração que levou a uma conversa telefónica entre Trump e Starmer a 5 de fevereiro, com o presidente dos EUA a dizer que o acordo “era o melhor que ele [Starmer] podia fazer”, mas ressalvando que “reservo-me o direito de garantir e reforçar militarmente a presença americana em Diego Garcia”, caso o acordo falhasse. A 17 de fevereiro, o Departamento de Estado voltou a garantir que os EUA apoiavam o acordo. O que tem o Irão a ver com isto?Um dia depois, a 18 de fevereiro, Donald Trump voltou à carga, descrevendo o contrato de arrendamento da base como precário, afirmando que Londres deve “manter-se firme face ao progressismo e a outros problemas que lhe sejam apresentados. NÃO ENTREGUEM DIEGO GARCIA!”. E alertou que “poderá ser necessário que os Estados Unidos utilizem Diego Garcia e o aeródromo localizado em Fairford para erradicar um potencial ataque” do Irão, caso este decida não fazer um acordo sobre o seu programa nuclear com os EUA.Qual a posição de Londres?As bases dos EUA no Reino Unido, como Fairford, onde estão os seus B-2 na Europa, só são usadas para operações militares se Londres concordar e se forem consideradas legais, sendo que, segundo o Guardian, um ataque contra o Irão não estará de acordo com a interpretação de Londres sobre o direito internacional. Fontes do governo britânico disseram ao mesmo jornal que foi esse o motivo que levou Trump a voltar a opor-se ao acordo das Chagos. Em que etapa está a ratificação do acordo?Esta quarta-feira, 25 de fevereiro, o subsecretário de Estado Hamish Falconer disse que o processo de ratificação do acordo no Parlamento foi suspenso e que estavam em curso negociações com os Estados Unidos. “Vamos retomá-lo no momento apropriado”, acrescentou. Horas depois uma fonte do governo disse à BBC que “não há qualquer pausa, nunca estabelecemos um prazo e os calendários serão anunciados da forma habitual”. .ONU apoia fim da administração britânica das ilhas Chagos, no Índico.Base militar nas ilhas Chagos protege mundo contra ameaça terrorista -- Londres