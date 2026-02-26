Um B-1B Lancer dos EUA a sair de Diego Garcia para uma missão de ataque no Afeganistão em 2001.
Um B-1B Lancer dos EUA a sair de Diego Garcia para uma missão de ataque no Afeganistão em 2001.Departamento de Defesa dos EUA
Internacional

P&R. Londres diz adeus às Chagos: o que implica e porque Trump já não gosta do acordo?

Londres acordou devolver as Chagos às Maurícias, mantendo a base de Diego Garcia por 99 anos. Após elogiar o acordo, Trump passou às críticas, primeiro por causa da Gronelândia e agora pelo Irão.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Reino Unido
Estados Unidos
Keir Starmer
Ilhas Maurícias
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt