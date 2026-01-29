A favorita Laura Fernández, que é apoiada pelo presidente, tira uma selfie com um apoiante na campanha.
P&R: Dos ministros à ex-primeira-dama: quem é favorito nas presidenciais da Costa Rica?

Eleitores vão às urnas a 1 de fevereiro para escolher, entre 20 candidatos, o sucessor do presidente Rodrigo Chaves, que é popular (cerca de 60%) mas não pode procurar um 2.º mandato consecutivo.
Susana Salvador
