Português atingido a tiro por agentes dos serviços de imigração dos Estados Unidos

Um homem de nacionalidade portuguesa foi esta quarta-feira, 24 de dezembro, atingido a tiro por agentes dos serviços de imigração dos Estados Unidos.De acordo com o Homeland Security [Departamento de Segurança dos Estados Unidos], os agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) estavam a realizar uma operação de fiscalização da imigração em Glen Burnie, no estado de Maryland, quando "identificaram o condutor de uma carrinha como sendo Tiago Alexandre Sousa-Martins, um imigrante ilegal oriundo de Portugal", que estava acompanhado por "Solomon Antonio Serrano-Esquivel, um imigrante ilegal de El Salvador".Os agentes aproximaram-se do veículo e ordenaram a Sousa-Martins que desligasse o motor. No entanto, o condutor recusou e tentou fugir, tendo colidido com vários veículos do ICE e tentou atropelar os agentes, que se viram obrigados a disparar."Temendo pelas suas vidas e pela segurança pública, os agentes do ICE dispararam as suas armas de serviço em legítima defesa, atingindo o condutor. Sousa-Martins embateu depois com a carrinha entre dois edifícios, ferindo o passageiro", escreveu o Homeland Security na rede social X..Após a colisão, os agentes "prestaram socorro imediato ao condutor e ao passageiro", que foram transportados para um hospital local para receber tratamento. "Ambos estão em condição estável e deverão recuperar", pode ler-se.Os agentes do ICE não sofreram ferimentos graves.O incidente ainda está sob investigação."Os nossos bravos agentes arriscam as suas vidas diariamente para manter as comunidades americanas seguras, prendendo e retirando os imigrantes ilegais das nossas ruas. Os esforços contínuos para encorajar os imigrantes ilegais e os agitadores violentos a resistirem ativamente ao ICE só conduzirão a mais incidentes violentos; a retórica extremista tem de parar", escreveu o Homeland Security.