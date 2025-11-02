Portugal solicita apoio da Guiné- Bissau para ocupar assento na ONU

Portugal solicitou este domingo, 2 de novembro, o apoio da Guiné-Bissau no âmbito da sua candidatura ao cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.A informação foi avançada, através de redes sociais, pela embaixadora Rita Laranjinha, enviada especial para África no âmbito da pretensão portuguesa.A diplomata foi recebida este domingo pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a quem transferiu a vontade portuguesa em contar com o apoio das autoridades guineenses."Ficou acordado que a Guiné-Bissau, que também se candidata para o mesmo biénio, 2027-2028, contará, naturalmente, com o apoio de Portugal", enalteceu Rita Laranjinha.A diplomata portuguesa frisou ser "normal" o apoio entre os países lusófonos em candidaturas do género.Rita Laranjinha destacou ainda o facto de Sissoco Embalo ter tido "enorme amabilidade" de a receber e também de transmitir "alguns conselhos" sobre como desenvolver a candidatura junto de países africanos.A eleição para o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas ocorre em junho de 2026.