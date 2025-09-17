Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos e Trump em revista à guarda de honra.
Carlos e Trump em revista à guarda de honra.EPA/ SGT ROB KANE/RAF
Internacional

Pompa, circunstância, e protestos à distância para Trump

Operação de sedução ao presidente norte-americano antes da reunião desta quinta-feira com o primeiro-ministro Keir Starmer. Investimentos, tarifas e guerra na Ucrânia estão na agenda.
César Avó
Donald Trump
Reino Unido
Keir Starmer
Rei Carlos III
Visita de Estado
edição impressa

Diário de Notícias
www.dn.pt