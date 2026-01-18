Poluição: Praias britânicas invadidas por cebolas e batatas-doces

A culpa será, possivelmente, das tempestades que nos últimos dias varreram a costa do país, escreve o The Guardian este domingo, 18 de janeiro. Uma moradora de Brighton estava a passear pela praia quando deu conta de centenas de máscaras de proteção, luvas de plástico e latas de leite em pó, contou à publicação. “Foi estranho ver isso no inverno, já que nada nos surpreende no verão, com a quantidade de pessoas na praia”, referiu. Mas o que mais a surpreendeu foram os vegetais que, no dia seguinte, se espalhavam no areal. “Havia cebolas por toda a parte, centenas de milhares de cebolas”. Isso e batatas-doces.Evans, que é a diretora e fundadora do grupo comunitário Leave No Trace Brighton, disse ainda que a praia estava cheia de inúmeros vários objetos diversos, incluindo tampas de copos de café de plástico descartáveis e latas de cerveja. .Segundo informação da da Câmara Municipal de Brighton & Hove, foram recolhidas 1,9 toneladas de resíduos nas praias na passada quinta-feira, quase quatro vezes a quantidade habitual recolhida nesta época do ano.Nos últimos dias, tem havido contentores marítimos a dar à costa, com o isolamento de poliestireno danificado, o que tem preocupado as autoridades, devido ao impacto na vida marinha da região.O conselho do condado de East Sussex disse na quinta-feira que estava ciente de vários detritos e restos de contentores de transporte que foram levados pela maré até à costa da região na semana passada.