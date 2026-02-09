Polícia prende piloto acusado de pedofilia antes do voo

Um piloto da companhia aérea Latam foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 9) dentro de um avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, sob a acusação de liderar uma rede de abuso sexual de menores há oito anos. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, já estava na cabine do avião, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando foi abordado por polícias a cumprir uma ação dentro da Operação Apertem os Cintos, que investiga, entre outros crimes, violação de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo as investigações da quarta Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo, Sérgio Antônio Lopes é suspeito de participar e liderar a rede de exploração há pelo menos oito anos. A polícia afirma que os agentes apuraram que o suspeito levava para motéis menores de idade com documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa, acusada de aliciar as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, para o piloto em troca de pagamento. Além disso, a Apertem os Cintos cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados na cidade de São Paulo e em Guararema, na região metropolitana da megalópole, onde o piloto mora. "As provas colhidas até o momento mostram que os crimes investigados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos", afirmou a polícia em comunicado.