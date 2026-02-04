Polícia britânica fecha ruas no centro de Leicester e só 18 horas depois revela ter havido um esfaqueamento

Um segredo guardado pela polícia britânica durante mais de 18 horas que levou ao corte de várias ruas do centro da cidade de Leicester foi finalmente revelado esta quarta-feira, 4 de fevereiro, num comunicado publicado no site oficial da polícia de Leicestershire às 11h24.Um homem de 20 anos foi esfaqueado na terça-feira pouco depois das 17h00, tendo sido levado para o hospital onde viria a morrer. A polícia revela que durante a noite, detetives da equipa da Unidade de Operações Especiais de East Midlands estiveram no local a recolher provas para apurar todas as circunstâncias do crime, tendo sido detido um jovem de 18 anos por suspeita de homicídio, encontrando-se agora sob custódia policial.Durante as mais de 18 horas em que as operações policiais decorreram, com grande aparato, não houve qualquer fuga de informação sobre o ocorrido, tendo se registado várias especulações que inclusivamente chegaram a apontar para um esfaqueamento em massa na Universidade de Montfort, em Leicester, que chegou a emitir um comunicado a dizer que estava a prestar apoio aos alunos e funcionários que testemunharam o incidente, sem revelar a sua natureza.Vários deputados locais chegaram a fazer publicações nas redes sociais a demonstrar solidariedade com os alunos e funcionários da universidade, mas revelaram ao mesmo tempo que não sabiam em concreto o que se havia passado.Katie Normington, vice-reitora da Universidade de Montfort, já veio confirmar através de um comunicado que a vítima mortal era estudante daquela instituição. “Estamos devastados com a trágica morte de um de nossos alunos”, disse, acrescentando que está a ser oferecido "apoio direto aos alunos, funcionários e à família da vítima". A polícia de Leicestershire informou que o homem de 20 foi esfaqueado após uma discussão com outro homem, que se colocou em fuga, tendo já sido detido. .Em comunicado, a inspetora Lorna Granville, que conduz a investigação, disse que as circunstâncias do crime "ainda estão a ser apuradas"."Acreditamos que um dos homens tenha sido esfaqueado e depois tenha desmaiado na rua. Apesar dos melhores esforços da equipa médica, acabou por falecer no hospital", acrescenta, confirmando que "as imagens das câmeras de segurança da área estão a ser analisadas e os policiais estão a recolher depoimentos de possíveis testemunhas para auxiliar a investigação"."Compreendo que o incidente tenha causado grandes transtornos na cidade, com várias ruas interditadas. Estamos a trabalhar para minimizar este impacto o mais rápido possível", esclareceu ainda.