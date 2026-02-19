Donald Trump, presidente dos EUA
Podem acontecer "coisas más" caso não seja alcançado acordo com o Irão, avisa Trump: "Saberão nos próximos 10 dias"

Para o presidente dos EUA é necessário “chegar a um acordo significativo” com o Irão sobre o programa nuclear, numa altura em que presença militar norte-americana aumenta na região.
O presidente dos Estados Unidos disse esta quinta-feira, 19 de fevereiro, ser necessário alcançar um acordo "significativo" com o Irão sobre o programa nuclear, caso contrário "coisas más vão acontecer" e deu um prazo de dez dias para que se chegue a um entendimento.

A posição de Donald Trump foi conhecida à margem da primeira reunião do Conselho de Paz, em Washington, tendo estipulado um prazo para se saber se é possível, ou não, chegar a um acordo.

“Talvez tenhamos de ir mais longe, ou talvez não, talvez cheguemos a um acordo. Provavelmente saberão nos próximos dez dias”, afirmou Trump, numa altura em que os EUA reforçaram a presença militar no Médio Oriente.

Ainda assim, Donald Trump afirmou que, no âmbito das negociações com Teerão, os enviados dos EUA - Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA -, tiveram "algumas reuniões muito boas" com a delegação do Irão, mas disse que há trabalho para fazer e reforçou a necessidade de se "chegar a um acordo significativo", alertando para consequências se tal não acontecer.

“Agora é o momento de o Irão se juntar a nós num caminho que complete o que estamos a fazer. Se se juntarem a nós, será ótimo. Se não se juntarem, também será ótimo, mas será um caminho muito diferente”, advertiu Trump. "Não podem ter uma arma nuclear, é muito simples", disse. "Não se pode ter paz no Médio Oriente se tiverem uma arma nuclear", sublinhou.

Na passada terça-feira, as delegações dos EUA e do Irão estiveram em Genebra, na Suíça, para negociações sobre o acordo nuclear. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, fez saber que existiu entendimento sobre os "princípios orientadores" do diálogo entre os dois países, mas reconheceu que há ainda trabalho a fazer.

Do lado dos EUA, segundo indicaram fontes norte-americanas à Reuters, o “progresso foi feito" nestas negociações, havendo, no entanto, "muitos detalhes a discutir”, sendo esperadas propostas concretas de Teerão no espaço de duas semanas.

Para esta quinta-feira, estão agendados exercícios navais entre a Rússia e o Irão nas águas do Golfo de Omã e do norte do Oceano Índico, com o objetivo de desenvolver a cooperação marítima conjunta e fortalecer as relações entre as marinhas dos dois países.

