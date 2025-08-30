Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. FOTO: EPA/HARISH TYAGI
Internacional

PM indiano disse a Zelensky que apoia as iniciativas para restabelecer a paz antes de encontro com Putin

Narendra Modi encontra-se com o presidente da Rússia na segunda-feira, na China, mas antes falou com o líder ucraniano, que ficou esperançado que governante indiano transmita a "mensagem adequada".
Carlos Nogueira
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou este sábado, 30 de agosto, que conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre o “restabelecimento da paz e da estabilidade” na Ucrânia, na véspera de participar numa cimeira na China, onde irá reunir-se com o líder russo, Vladimir Putin.

“Trocamos pontos de vista sobre o conflito em curso, os seus aspetos humanitários e os esforços para o restabelecimento da paz e da estabilidade. A Índia apoia plenamente todas as iniciativas nesse sentido”, escreveu Narendra Modi na rede social X, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Por sua vez, Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio de Narendra Modi, sublinhando a importância da Índia enviar “um sinal adequado” à Rússia no âmbito da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que começa no domingo em Tianjin, nos arredores de Pequim.

O líder ucraniano frisou ainda que, apesar da disponibilidade da Ucrânia para dialogar, a Rússia tem mantido ataques contra alvos civis nas últimas semanas.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, os dois líderes coordenaram posições antes da cimeira em Tianjin, acrescentando que “a Índia está disposta a realizar os esforços necessários e a transmitir a mensagem adequada à Rússia e a outros líderes durante as reuniões paralelas”.

A conversa entre Modi e Zelensky decorreu a poucas horas do arranque dos trabalhos da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que vai juntar até segunda-feira líderes da China, Rússia, Índia, Paquistão, Irão e de várias repúblicas da Ásia Central.

O Kremlin (presidência russa) já anunciou que Narendra Modi e Vladimir Putin terão um encontro bilateral na segunda-feira, 01 de setembro, num momento de crescente pressão de Washington, que recentemente impôs tarifas de 50% sobre as exportações indianas, incluindo um agravamento de 25% devido à compra de petróleo russo.

O contacto com Zelensky reforça a posição particular de Modi, que procura equilibrar o reatamento das relações com Pequim, após anos de tensão fronteiriça, com a crescente dependência energética de Moscovo e a manutenção de canais diplomáticos com Kiev.

A Índia tem insistido numa política de “neutralidade ativa” relativamente à guerra na Ucrânia, apoiando o diálogo, mas sem aderir às sanções ocidentais contra a Rússia, enquanto intensifica os laços energéticos com Moscovo e procura aproximar-se de Pequim antes de uma cimeira considerada determinante.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia a cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado, em ofensivas com drones (aeronaves não-tripuladas), alvos militares em território russo e na península da Crimeia, ilegalmente anexada por Moscovo em 2014.

No plano diplomático, após um longo impasse nas conversações entre Moscovo e Kiev, realizou-se a 15 de agosto uma cimeira no Alasca entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, com a possibilidade de um cessar-fogo como a principal questão em debate, mas não foram alcançados quaisquer resultados.

O republicano de 79 anos tem estado recentemente envolvido em intensa atividade diplomática, reunindo-se, além do homólogo russo, com Zelensky, que recebeu logo de seguida em Washington, e líderes europeus.

Na altura, prometeu reunir os Presidentes russo e ucraniano à volta da mesma mesa.

Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Primeiro-ministro
Narendra Modi
Índia

