Pelo menos três feridos em desabamento de prédio no centro de Madrid

Um prédio em obras ruiu parcialmente esta terça-feira, 7 de outubro, no centro de Madrid, não muito londe da Praça da Ópera, deixando pelo menos três feridos, um deles em estado grave. No local, estão equipas de socorro cinotécnicas em busca de eventuais desaparecidos..De acordo com um trabalhador da construção civil que estava na obra e que foi ouvido pelo jornal El País, poderiam estar cerca de 40 pessoas no prédio. De acordo com o ABC, os trabalhadores não têm a certeza de quantos estariam no edifício.A pessoa transportada em estado mais grave para o hospital tinha uma perna partida, avança a EFE.Segundo relatos de pessoas que moram ou trabalho naquela zona, ouviu-se um estrondo forte, ao qual se seguiu muito pó e um cheiro estranho.O prédio estava em obras para vir a ser um hotel.(Em atualização)