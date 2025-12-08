Pelo menos quatro civis morreram em ataque aéreo da Tailândia na fronteira com o Camboja

O Exército tailandês lançou esta segunda-feira, 8 de dezembro, ataques aéreos na fronteira com o Camboja, depois da morte de um soldado por tiros supostamente vindos do lado cambojano, num quadro de reacendimento dos confrontos armados entre os dois países.Pelo menos quatro civis cambojanos foram mortos e nove ficaram feridos, informou o ministro da Informação do Camboja, Neth Pheaktra.As Forças Armadas tailandesas, que também relatam a existência de quatro militares feridos nos confrontos, confirmaram em comunicado as operações aéreas, esclarecendo que se trata de "uma resposta às operações militares cambojanas", enquanto Phnom Penh nega ter iniciado os disparos.Banguecoque garante que atacou "apenas infraestruturas militares, depósitos de armas, centros de comando e rotas de apoio ao combate" associadas a atividades consideradas como uma ameaça à segurança nacional tailandesa.Por outro lado, relatórios militares dão conta de numerosos confrontos nas últimas 24 horas em vários pontos dos quase 820 quilómetros de fronteira, onde ambos os governos começaram a evacuar civis e a mobilizar pessoal e material de defesa.Phnom Penh, por sua vez, voltou a acusar a Tailândia de ser responsável por várias provocações nos últimos dias e garantiu esta segunda-feira que os soldados cambojanos não retaliaram aos ataques inimigos."O Camboja insta a Tailândia a cessar imediatamente todas as atividades hostis que ameaçam a paz e a estabilidade na região", declarou a porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata..Tailândia e Camboja acordam cessar-fogo em conflito fronteiriço.Conflito entre Tailândia e Camboja pode "tornar-se uma guerra". 138 mil pessoas retiradas da zona fronteiriça