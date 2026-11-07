Pelo menos cinco mortos e dez feridos em ataque na praça principal de Cracóvia, na Polónia

Pelo menos cinco pessoas morreram e dez ficaram feridas durante a tarde deste sábado, 7 de novembro, num tiroteio na praça principal de Cracóvia, na Polónia.

Um carro invadiu a praça e do interior da viatura, em movimento, foram efetuados os disparos.

O atirador, que usou uma espingarda longa de estilo militar e estava vestido com um uniforme camuflado, foi baleado e detido pela polícia.

As equipas de emergência estão no local.

A polícia disse que o incidente ocorreu por volta das 15h00 locais (14h00 em Lisboa).

"Um homem que entrou na praça a conduzir começou a disparar sobre pessoas aleatoriamente de dentro do carro. O autor do crime foi detido. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo polícias", refere um comunicado da polícia polaca.

As autoridades locais estão a pedir às pessoas para não se aproximarem das áreas onde a polícias e as equipas de emergência estão a trabalhar.

A presidente polaca manifestou-se "profundamente preocupada com as notícias dos trágicos acontecimentos", escreveu Karol Nawrocki nas redes sociais, enquanto aguarda "uma explicação completa das circunstâncias". "A segurança dos polacos é uma prioridade absoluta", acrescentou.