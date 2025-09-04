Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pelo menos 17 pessoas feridas após autocarro atropelar peões em Londres
Pelo menos 17 pessoas feridas após autocarro atropelar peões em Londres

Segundo os media britânicos, testemunhas dizem que "as pessoas gritavam" depois de um autocarro ter subido o passeio perto da estação de Victoria, uma das mais movimentadas da capital inglesa.
Ana Meireles
Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em Londres esta quinta-feira, 4 de setembro, quando um dos famosos autocarros vermelhos de dois andares galgou um passeio junto à estação de comboios e do metropolitano de Victoria, uma das mais movimentadas da capital inglesa. Um dos feridos é o motorista do autocarro.

“Acredita-se que um total de 17 pessoas, entre peões e passageiros do autocarro, ficaram feridas”, informou a polícia em comunicado, citado pelos media britânicos. “Duas pessoas foram assistidas no local, enquanto 15 foram levadas e permanecem hospitalizadas. Isto inclui o motorista do autocarro. Não houve relatos de ferimentos com risco de vida”.

Segundo o The Independent, testemunhas oculares disseram que o autocarro, vindo da direção de Westminster, "estava a andar muito rápido e despistou-se". "Havia cerca de 15, 16 pessoas dentro do autocarro. As pessoas gritavam, foi terrível", disse uma das testemunhas ao mesmo jornal.

A polícia abriu uma investigação, mas nenhuma detenção foi feita até ao momento. A estrada permanece encerrada. Todos os veículos estão desviados neste momento.

