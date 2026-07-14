Paulo Veiga quer unir o MpD e promete uma nova forma de fazer política: "É preciso dizer a verdade às pessoas"
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Paulo Veiga quer unir o MpD e promete uma nova forma de fazer política: "É preciso dizer a verdade às pessoas"

Candidato à liderança do Movimento para a Democracia defende um partido mais próximo dos militantes, promete eleições primárias para escolher candidatos e garante que o MpD pode voltar ao poder.
Cecília Carmo
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