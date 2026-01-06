Passaporte de mulher brasileira vítima de crime mediático em 2010 aparece em Lisboa

O passaporte de Eliza Samudio, modelo de 25 anos assassinada em 2010 por Bruno, então guarda-redes do Flamengo, foi encontrado em Portugal, segundo o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa.O Consulado informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que pediu para que o passaporte, já expirado e cancelado, fosse remetido para a sede do órgão em Brasília. O documento ficará agora à disposição da família.Ouvida pelo portal brasileiro G1, Maria do Carmo, madrinha do filho de Eliza e Bruno e representante legal de dona Sônia, mãe da modelo, afirmou que, apesar da localização do passaporte, não há qualquer dúvida de que Eliza está morta.A família disse ainda considerar lamentável a repercussão do encontro do documento e classificou o episódio como uma "crueldade" para com Sônia e com o neto dela, Bruninho, dizendo que “ela não tem paz”.Maria do Carmo afirmou ainda que não sabe se o passaporte é verdadeiro, mas que, se for, a família quer ter acesso ao documento.Eliza desapareceu em 2010 e o seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido de Bruno, de quem foi amante. Na altura, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade.Em março de 2013, Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da jovem, no estado de Minas Gerais. E sentenciado a 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza, além do sequestro do filho da jovem. Os agentes da polícia Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que, segundo as investigações, asfixiaram Elisa e fizeram desaparecer o corpo, também foram condenados a penas de 15 e 22 anos, respetivamente. Por participarem no plano, Wemerson Marques, o Coxinha, e Elenilson da Silva, tiveram penas mais leves.Dayanne Rodrigues, ex-mulher de Bruno, foi inocentada.Bruno foi para o regime semiaberto em 2018, está em liberdade condicional desde janeiro de 2023 e chegou a jogar futebol profissionalmente logo após deixar a prisão.O bebé, Bruninho, que foi encontrado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, cidade próxima ao local do crime, tem hoje 15 anos e é guarda-redes das camadas jovens do Botafogo e já foi até convocado para a seleção brasileira da categoria.