Geert Wilders, líder do Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direitaEPA/KOEN VAN WEEL
Internacional

Partidos de extrema-direita e centro dos Países Baixos empatados nas eleições gerais

A contagem quase completa mostrou que cada partido conquistou 26 lugares nas eleições de quarta-feira. A diferença entre os dois principais partidos é de pouco mais de 2.000 votos em todo o país.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direita e liderado pelo deputado anti-islâmico Geert Wilders, e o partido centrista D66 estão empatados após 98% dos votos apurados nas eleições gerais neerlandesas.

A contagem quase completa mostrou que cada partido conquistou 26 lugares nas eleições de quarta-feira.

A diferença entre os dois principais partidos é de pouco mais de 2.000 votos em todo o país, de acordo com a contagem de votos divulgada pela agência de notícias nacional holandesa ANP, citada pelos meios de comunicação neerlandeses.

Espera-se que o resultado apertado leve a atrasos no início do processo de formação de uma nova coligação governamental. Nenhuma eleição holandesa tinha terminado anteriormente com dois partidos empatados na liderança.

A previsão é que o partido de Wilders perca 11 lugares na Câmara dos Representantes, que tem 150 lugares, enquanto o D66, liderado por Rob Jetten, ganhe 11, de acordo com a contagem de votos.

Países Baixos
Eleições

