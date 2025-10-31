Partido centrista D66 confirmado como vencedor das eleições dos Países Baixos

O partido centrista D66 foi esta sexta-feira, 31 de outubro, confirmado como vencedor das eleições dos Países Baixos, informou a agência de notícias ANP.Este resultado coloca assim o líder partidário Rob Jetten, de 38 anos, a caminho de se tornar o primeiro-ministro mais jovem de sempre dos Países Baixos.Espera-se agora que o D66 assuma a liderança na primeira ronda de negociações para formar um governo de coligação, um processo que geralmente demora meses.Com cerca de 18% dos votos, o partido precisará de pelo menos três parceiros de coligação para alcançar uma maioria simples na Câmara Baixa do Parlamento, composta por 150 lugares.O D66, um partido progressista e pró-europeu, triplicou o número de lugares. Por outro lado, o Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direita e liderado pelo deputado anti-islâmico Geert Wilders, perdeu grande parte do apoio que o impulsionou para uma vitória surpreendente nas eleições anteriores, em 2023, apesar de o sufrágio ter ficado marcado por um luta bastante renhida.Os resultados oficiais deverão ser confirmados na segunda-feira, quando forem contabilizados os votos por correspondência dos neerlandeses que vivem no estrangeiro.Segundo a agência ANP, embora ainda não tenha sido apurados todos os votos, já não há possibilidade de o D66 ser ultrapassado.Os líderes partidários discutirão os próximos passos na terça-feira..D66 surpreende e Rob Jetten fica perto de ser primeiro-ministro nos Países Baixos