Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rob Jetten liderou o D66 até à sua maior vitória de sempre.
Rob Jetten liderou o D66 até à sua maior vitória de sempre.ROBIN UTRECHT / EPA
Internacional

D66 surpreende e Rob Jetten fica perto de ser primeiro-ministro nos Países Baixos

Início das negociações para a formação de uma coligação governamental foi adiado para terça-feira e poderá demorar meses até haver um novo executivo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Países Baixos
Geert Wilders
Frans Timmermans
edição impressa
D66
Rob Jetten

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt