Parte de torre medieval desaba no centro de Roma. Uma pessoa hospitalizada em estado grave

No centro de Roma, parte de uma torre medieval desabou na manhã desta segunda-feira, 3 de novembro. Pelo menos uma pessoa foi hospitalizada em estado grave, segundo a imprensa italiana. Com 29 metros, a Torre dei Conti, que se situa junto ao Fórum Romano, perto do Coliseu, foi construída no século XIII e estava a ser alvo de obras de restauração quando ocorreu o colapso parcial do edifício.Durante os trabalhos de resgate, ocorreu um segundo desabamento, explica a agência de notícias italiana Ansa. "Eu estava lá fora a servir às mesas quando ouvi um barulho. Levantei a cabeça e vi um operário a cair", disse uma testemunha ao Corriere della Sera. De acordo com o jornal, quatro trabalhadores foram resgatados, havendo um que está ainda debaixo dos escombros.O ferido grave é um homem com 64 anos que foi levado para o hospital em estado crítico devido a um traumatismo craniano.Nas redes sociais, foram partilhados fotos e vídeos do momento em que parte da torre medieval colapsa, sendo possível ver uma nuvem de fumo a envolver o edifício. . As autoridades isolaram a área, com receio de novos desabamentos, dando conta que vão investigar a causa deste incidente. Já a procuradoria de Roma abriu um inquérito para apurar o que esteve na origem do desabamento parcial da torre medieval, segundo avança a Ansa.Alessandro Giuli, ministro da Cultura, e o autarca da capital italiana, Roberto Gualtieri, estiveram no local do desabamento e Francesco Rocca, o presidente da região a que pertence a cidade de Roma, fez saber que está a acompanhar a situação, tendo expressado a "mais profunda solidariedade para com o trabalhador gravemente ferido" no desabamento da Torre dei Conti e para com os restantes trabalhadores afetados por este incidente.