Parte de edifício de 20 andares colapsa em Nova Iorque. Não há relato de feridos

De cima a baixo. A parte lateral de um prédio de 20 andares no Bronx, Nova Iorque, colapsou esta quarta-feira, 1 de outubro, mas não provocou feridos, segundo as informações das autoridades até ao momento.Os bombeiros indicam que se terá dado uma explosão de gás, a qual terá levado ao colapso parcial deste edifício público, propriedade da cidade. Nenhuma habitação foi afetada pelo desabamento, uma vez que este ocorreu na zona onde se situava o poço do incinerador.Imagens nas redes sociais mostram parte do edifício a desabar e, depois, o fosso que ficou a toda a altura.