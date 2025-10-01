Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Parte de edifício de 20 andares colapsa em Nova Iorque. Não há relato de feridos
Parte de edifício de 20 andares colapsa em Nova Iorque. Não há relato de feridos

O edifício é propriedade municipal e a o desabamento terá ocorrido na sequência de uma explosão de gás.
De cima a baixo. A parte lateral de um prédio de 20 andares no Bronx, Nova Iorque, colapsou esta quarta-feira, 1 de outubro, mas não provocou feridos, segundo as informações das autoridades até ao momento.

Os bombeiros indicam que se terá dado uma explosão de gás, a qual terá levado ao colapso parcial deste edifício público, propriedade da cidade. Nenhuma habitação foi afetada pelo desabamento, uma vez que este ocorreu na zona onde se situava o poço do incinerador.

Imagens nas redes sociais mostram parte do edifício a desabar e, depois, o fosso que ficou a toda a altura.

