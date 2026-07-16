Parlamento ucraniano aprova gestor público Serhiy Koretskyi como novo primeiro-ministro

O Parlamento ucraniano aprovou esta quinta-feira, 15 de julho, a nomeação do diretor do grupo energético público Naftogaz, Serhiy Koretskyi, para o cargo de primeiro-ministro, no âmbito de uma remodelação ministerial iniciada pelo presidente Volodymyr Zelensky.Com 289 votos a favor num total de 318, o Parlamento “votou a nomeação de Serhiy Koretskyi para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia”, anunciou a instituição nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a nomeação do no primeiro-ministro ucraniano. "Aguardamos com expectativa a continuidade da nossa excelente cooperação com a Ucrânia", afirmou.Numa mensagem publicada nas redes sociais, Von der Leyen disse o executivo comunitário está confiante que o novo chefe do Governo "colocará a integração europeia da Ucrânia no centro dos esforços de transformação do país"."Pode contar com o nosso total apoio à medida que avança com a sua ambiciosa agenda de reformas", declarou a presidente da Comissão Europeia, referindo-se às "áreas do Estado de direito, da energia e de outros sectores-chave da economia". Koretskyi, 48 anos, vai substituir Yulia Svyrydenko, que oficializou a demissão na terça-feira, dois dias depois de Zelensky ter anunciado uma remodelação governamental no âmbito de “uma nova estratégia política”.Svyrydenko, 40 anos, era primeira-ministra da Ucrânia desde 17 de julho de 2025.Zelensky anuncia remodelação ministerial e substitui primeira-ministra da Ucrânia