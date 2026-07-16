Serhiy Koretskyi, o novo primeiro-ministro ucraniano
Serhiy Koretskyi, o novo primeiro-ministro ucranianoFOTO: TERESHCHENKO OLEH / Facebook Serhiy Koretskyi
Internacional

Parlamento ucraniano aprova gestor público Serhiy Koretskyi como novo primeiro-ministro

Vai substituir Yulia Svyrydenko, que oficializou a demissão dois dias depois de o president ucraniano ter anunciado uma remodelação governamental no âmbito de “uma nova estratégia política”.
DN/Lusa
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O Parlamento ucraniano aprovou esta quinta-feira, 15 de julho, a nomeação do diretor do grupo energético público Naftogaz, Serhiy Koretskyi, para o cargo de primeiro-ministro, no âmbito de uma remodelação ministerial iniciada pelo presidente Volodymyr Zelensky.

Com 289 votos a favor num total de 318, o Parlamento “votou a nomeação de Serhiy Koretskyi para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia”, anunciou a instituição nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a nomeação do no primeiro-ministro ucraniano. "Aguardamos com expectativa a continuidade da nossa excelente cooperação com a Ucrânia", afirmou.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Von der Leyen disse o executivo comunitário está confiante que o novo chefe do Governo "colocará a integração europeia da Ucrânia no centro dos esforços de transformação do país".

"Pode contar com o nosso total apoio à medida que avança com a sua ambiciosa agenda de reformas", declarou a presidente da Comissão Europeia, referindo-se às "áreas do Estado de direito, da energia e de outros sectores-chave da economia".

Koretskyi, 48 anos, vai substituir Yulia Svyrydenko, que oficializou a demissão na terça-feira, dois dias depois de Zelensky ter anunciado uma remodelação governamental no âmbito de “uma nova estratégia política”.

Svyrydenko, 40 anos, era primeira-ministra da Ucrânia desde 17 de julho de 2025

Serhiy Koretskyi, o novo primeiro-ministro ucraniano
Zelensky anuncia remodelação ministerial e substitui primeira-ministra da Ucrânia
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