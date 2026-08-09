Paris avança com uso de capacete em trotinetes elétricas. E há multa para quem não cumprir

Ao andar de trotinete elétrica em Paris, vai passar a ser obrigatório o uso de equipamento de segurança. Para quem não cumprir, as multas podem ascender a 135 euros. A nova legislação entrou em vigor no sábado, 08 de agosto.Mediante as preocupações causadas pelos números de acidentes com trotinetes elétricas, a Câmara Municipal de Paris opta por apertar as regras. O uso de capacete próprio e de um colete refletor ou luzes de trânsito tornam-se obrigatórios.Quem não usar capacete, arrisca-se a ser multado em 135 euros. Em caso de falhar o uso do colete ou das luzes, a multa é de 35 euros. As multas aplicam-se também ao uso de monociclos elétricos e de hoverboards.O arrendamento das trotinetes elétricas está proibido desde 2023, mas qualquer pessoa pode ter uma e circular pela cidade. Assim sendo, Paris é a cidade europeia com maior incidência da posse de trotinetes elétricas.Os números oficiais foram divulgados no sábado e são obrigam a tomar medidas. De 45 mortes ligadas a acidentes com trotinetes elétricas em 2024, o número subiu para 79 mortes no ano passado. Ao todo, perto de mil pessoas ficaram feridas em 2025, o que significa uma subida de 33% face ao ano anterior.Uma tendência crescente que as autoridades locais querem travar. De resto, a lei já determina o limite de velocidade em 25 km/h. Jornais franceses avançam que a medida está em estudo por parte do Governo para ser aplicada em mais zona do país..PSD quer uso obrigatório de capacete nas trotinetes e bicicletas elétricas.Autoridades lançam campanha sobre segurança de peões, ciclistas e trotinetas.GNR registou 10 mortos em acidentes com trotinetas elétricas nos últimos sete anos